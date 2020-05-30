Kaldırımda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
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Kaldırımda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu, içerisinde 1500 lira ile banka kartlarının bulunduğu cüzdanın üniversite öğrencisi sahibine ulaştırılmasını sağladı.

30.05.2020 13:24 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:28

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu, içerisinde 1500 lira ile banka kartlarının bulunduğu cüzdanın üniversite öğrencisi sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Ali Polat (33) çalıştığı otele gittiği sırada Güneşli Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kaldırımda içinde 1500 lira ile banka ve kişisel kartların bulunduğu bir cüzdan buldu.

Cüzdanın sahibine ulaşabilecek bir telefon numarasına ulaşamayan Polat, bölgedeki bir otobüs işletmesini arayarak cüzdan bulduğunu belirterek iletişim numarasını verdi.

Firma yetkililerinin cüzdanı kaybeden kişinin de kendilerine ulaştığını, cüzdanın sabah servisi ile Sivas'a giden üniversite öğrencisi Büşra Gül'e ait olduğunu, babasının ise bölgede cüzdanı aradığını belirtti.

Otobüs firmasına gelen Polat, bulduğu cüzdanı İsmail Gül'e teslim etti.

Polat, kendisinin olmayan bir şeyi sahibine teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, Allah'ın imtihanından başarılı bir şekilde geçtiğine inandığını söyledi.

Kızının kaybettiği cüzdanı teslim alan İsmail Gül ise Polat'a teşekkür etti.

Cüzdanı sağlam teslim aldığını ifade eden Gül, "Ali Polat kardeşime çok teşekkür ediyorum. Allah güzel insanları her zaman var etsin." ifadesini kullandı.

Kaldırımda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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