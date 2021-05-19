KALDIRIMDA BULDUĞU 60 BİN LİRALIK ÇEKİ SAHİBİNE ULAŞTIRDI
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KALDIRIMDA BULDUĞU 60 BİN LİRALIK ÇEKİ SAHİBİNE ULAŞTIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kumluca ilçesinde esnaf Abdullah Korkmaz (38), kaldırımda bulduğu 60 bin TL'lik çeki, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sahibine ulaştırmayı başardı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde esnaf Abdullah Korkmaz (38), kaldırımda bulduğu 60 bin TL'lik çeki, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sahibine ulaştırmayı başardı.

Kaybettiği çeki teslim alan esnaf Arif Bağrıyanık (45), "Çeki kaybettiğimin farkına bir gün sonra vardım. Arkadaşımız bulmuş, sağ olsun. İyi insanın eline geçmiş. Teşekkür ederim Allah razı olsun" dedi.

Kumluca'ya bağlı Bağlık Mahallesi jandarma sokakta bobinaj işleri yapan Abdullah Korkmaz, geçen cumartesi pastaneye gitti. Pastaneden alışveriş yaptıktan sonra evine gitmek için caddeye çıkan Abdullah Korkmaz kaldırımda bir kağıt fark etti. Yerden aldığı kağıdın 60 bin TL'lik çek olduğunu anlayan Korkmaz, önce pastanedekilere çekin kendilerine ait olup olmadığını sordu. Pastanedekilerin kendilerine ait olmadığını söylemesi üzerine Korkmaz, çekin sahibini bulmak için harekete geçti. Çekin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Abdullah Korkmaz, çekin sahibi olan ayakkabıcı Arif Bağrıyanık'a ulaştı. Abdullah Korkmaz, çeki bulduğu pastanede, Arif Bağrıyanık'a (45) teslim etti.

'İYİ İNSANLARIN ELİNE GEÇMİŞ'

Arif Bağrıyanık, "Çeki cumartesi günü kaybettim. Akşam üzeri olması lazım. Arkadaşımdan, buradan dondurma almıştım. Çeki kaybettiğimin bir gün sonra farkına vardım. Arkadaşım bulmuş, sağ olsun. İyi insanın eline geçmiş. Teşekkür ederim Allah razı olsun. 10 yıldır esnaflık yapıyorum. Buranın çaprazında ayakkabı dükkanım var. Böyle bir şey hiç başıma gelmemişti" dedi.

'İŞ YERİMDEN BİR AYAKKABI HEDİYE ETMEK İSTİYORUM'

Çeki kaybettiğini anlayınca avukatıyla görüştüğünü anlatan Arif Bağrıyanık, "Biz basit bir şey zannediyorduk ama çek iptal davası falan açılıyormuş. Avukatımla kaç defa görüştüm. Biraz uğraştım. Sonra çeki bulan arkadaşımız çekin asıl sahibi firma ile görüşmüş. Gerçek çeki kesenle görüşmüş. Oradan bize ulaştılar, 'çeki düşürmüşsünüz' diye. Abdullah Bey de arkadaşımız zaten. Sağ olsunlar Allah razı olsun hepsinden. 60 bin TL zarar etme riskimiz vardı. Çek iptal davası açacaktık. Biraz uğraşacaktık. Çeki bulan arkadaşımıza iş yerimden bir ayakkabı hediye etmek istiyorum" diye konuştu.

'ÇEKİN SAHİBİYİM' DEYİP ÇOK ARAYAN OLDU'

Çeki bulan Abdullah Korkmaz da şöyle konuştu:

"Pazar günü pastaneden dondurma yaptığım esnada kaldırımda bir kağıt gördüm. Kağıttan şüphelendim. İncelediğimde çek olduğunu fark ettim. Çekin sahibini bulmak için üzerini karalayıp sosyal medyada paylaştım. 'Çekin sahibiyim' deyip çok arayan oldu. Bazı güvenlik aşamaları koydum. Bu güvenlik aşamalarını Arif Bey doğruladı. Çek kendisinindir. Kendisine çekini vereceğim. Bizimki insanlık göreviydi. Görevimi yaptığıma inanıyorum."

KALDIRIMDA BULDUĞU 60 BİN LİRALIK ÇEKİ SAHİBİNE ULAŞTIRDI
KALDIRIMDA BULDUĞU 60 BİN LİRALIK ÇEKİ SAHİBİNE ULAŞTIRDI
KALDIRIMDA BULDUĞU 60 BİN LİRALIK ÇEKİ SAHİBİNE ULAŞTIRDI
KALDIRIMDA BULDUĞU 60 BİN LİRALIK ÇEKİ SAHİBİNE ULAŞTIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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