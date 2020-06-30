Kaldırımda bulduğu 200 lirayı polis ekiplerine teslim etti Kaldırımda bulduğu 200 lirayı polis ekiplerine teslim etti Sivas'ta duyarlı bir vatandaş kaldırım üzerinde bulduğu 200 lirayı polis ekiplerine teslim etti.

Kaldırımda bulduğu 200 lirayı polis ekiplerine teslim etti SİVAS - Sivas'ta duyarlı bir vatandaş kaldırım üzerinde bulduğu 200 lirayı polis ekiplerine teslim etti. Edinilen bilgilere göre olay saat 13.30 sıralarında Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. O.P. adındaki vatandaş kaldırım üzerinde yürüdüğü sırada 200 lira para buldu. Çevresindekilere para kaybedip kaybetmediklerini soran duyarlı vatandaş sahibine ulaşamayınca parayı polis ekiplerine teslim etti. Parayı teslim alan polis paranın sahibini bulmak için inceleme başlattı. Kaynak: İHA