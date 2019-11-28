Kaldırımda bıçaklanmış halde bulunan kadının kocası aranıyor

28.11.2019 10:47 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:49

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde önceki gün kaldırımda boynundan bıçaklanmış halde bulunan kadının kocası şüpheli olarak aranıyor.

Seyhan Mahallesi 24. Sokak'ta, 26 Kasım'da vatandaşlarca kaldırımda yaralı halde bulunan Burcu T'nin (32) Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, komaya girdiği öğrenilen Burcu T'nin, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada sağlık görevlisine kendisini yaralayanın eşi S.T. olduğunu söylediği iddiası üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

Olayın yaşandığı sokaktaki bir barakada kebapçılık yaptığı belirlenen S.T. ile Burcu T'nin tartışması ve sonrasında kocasının karısını bıçaklaması, net olmayan bir güvenlik kamerası görüntüsünden tespit edildi.

Polis, firari kocayı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA