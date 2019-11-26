Kaldırımda bıçaklanmış halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
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Kaldırımda bıçaklanmış halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bıçaklanmış halde bulunan kadın tedavi altına alındı.

26.11.2019 18:15 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:17
Kaldırımda bıçaklanmış halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

'nın merkez ilçesinde bıçaklanmış halde bulunan kadın tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi 24. Sokak'ta vatandaşlar bir kadını kaldırımda yaralı halde buldu.

İsminin B.T. (32), olduğu öğrenilen yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Boyun ve yüz kısmından bıçaklanarak yaralandığı öğrenilen kadının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kaldırımda bıçaklanmış halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
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