Kaldırıma yapılan taksi bekleme yeri tepki çekti

ANTALYA (İHA) - Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne inen varyant yaya yoluna, demir korkuluklarla yapılan ticari taksi bekleme yeri vatandaşların tepkisini çekti.

Yerli ve yabancı binlerce misafirin ziyaret ettiği dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne inen varyant yaya yolun kenarına düzensiz park etmeyi engellemek için demir korkuluklar dikildi. Bu korkuluklar sayesinde sürücülerin yaya, bisiklet ve engelli bireylerin kullandığı yolu işgal etmesi engellendi. Fakat yaya yolunun üzerine demir korkuluklarla hat çizilerek bir ticari taksi bekleme noktası oluşturuldu. Kaldırımın ortasına kadar gelen ve yaya, bisikletli, engelli bireylerin geçmesine engel teşkil eden durak vatandaşların tepkisine neden oldu. Kaldırımdaki korkulukların gece hem yaya hem de bisiklet sürücüleri için ciddi tehlike oluşturduğu dile getirildi. Vatandaşlar kaldırımın ortasındaki durağın daha uygun bir noktaya taşınmasını istedi. - ANTALYA