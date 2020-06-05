Kaldırıma savrulan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
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Kaldırıma savrulan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

BURSA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarptı.

Kaldırıma savrulan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
05.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:32

BURSA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarptı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi ise kazadan şans eseri son anda kurtuldu.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Doğan Avcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Murat Kızılarslan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 AEA 437 plakalı otomobil, kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, güçlükle durabildi. Kaza anında yolda yürüyen bir kişi ise otomobilin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu. Kazada yaralanan olmazken, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol, trafiğe açıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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