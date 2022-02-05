Kaldırıma park eden kurum aracına ceza

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te resmi plakalı bir hafif ticari aracın kaldırım üzerine çıkarak, park yapılmaz tabelası altına park etmesine valilik kayıtsız kalmadı. Araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Bilecik Valiliğine ait 11 DA 365 plakalı hafif ticari araç, geçtiğimiz gece Ertuğrul Gazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde kaldırım üzerine çıkarak park etti. Bu durum İHA tarafından 'Kaldırım üzerine çıkıp park yapılmaz tabelası altına park etti' başlıkla servis edildi.

Olayla ilgili Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Salgın Denetim Hizmetleri'nde kullanıldığı anlaşılan resmi bir aracın hatalı park yapması üzerine basında yer alan haberihbar kabul edilerek ilgili araç personeli hakkında derhal idari trafik cezası tanzim ettirilmiştir. Ayrıca konu hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamu ve özel tüm sürücülerimizin trafik kurallarına uyması konusunda aynı hassasiyeti göstermelerini rica ederiz" denildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Yerel