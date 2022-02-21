Kaldırıma park eden araçlar yayalara zor anlar yaşatıyor - Haberler
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Kaldırıma park eden araçlar yayalara zor anlar yaşatıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaldırıma park eden araçlar yayalara zor anlar yaşatıyor

Bilecik'te her sokakta bir kaç aracın park yeri sorunu nedeniyle kaldırıma park ettiği görülürken, bu durum yayalara zor anlar yaşatıyor.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Bilecik'te her sokakta bir kaç aracın park yeri sorunu nedeniyle kaldırıma park ettiği görülürken, bu durum yayalara zor anlar yaşatıyor.

Bilecik merkez Bahçelievler Barış Sokak üzerinde kaldırıma park eden 11RB 928 plakalı otomobil sürücü yayalara zor anlar yaşatıyor. Bebek arabasıyla kaldırımdan yürürken geçemediği ve yol üzerinde bir böyle şekilde park olduğunu söyleyen bir kadın vatandaş, yetkililerden bu duruma el atmaları istedi. - BİLECİK

Kaldırıma park eden araçlar yayalara zor anlar yaşatıyor

Kaldırıma park eden araçlar yayalara zor anlar yaşatıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Bahçelievler, Otomobil, Bilecik, Yerel, Haberler

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