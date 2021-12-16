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Kaldırıma çıkan otomobil, ağaca çarpıp takla attı

Kaldırıma çıkan otomobil, ağaca çarpıp takla attı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

ANKARA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkan otomobil, ağaca çarptıktan sonra takla attı.

ANKARA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkan otomobil, ağaca çarptıktan sonra takla attı. Ters dönen otomobildeki 3 kişi şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kızılay'dan Anadolu istikametine seyir halinde olan Muhammed Mehmet P. yönetimindeki 34 ETC 14 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Ağaca çarpan otomobil, savrularak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilin sürücüsü Muhammed Mehmet P. ile araçta bulunan 2 kişi kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaldırıma çıkan otomobil, ağaca çarpıp takla attı

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Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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