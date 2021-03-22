Kaldırıma çıkan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular
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Kaldırıma çıkan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

22.03.2021 14:06 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:39

Kaldırıma çıkan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıktığı otomobil önce park halindeki motosikletlere, ardından kaldırıma çıkıp bir iş yerinin vitrinine çarparak durabildi Güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen kazada, araç...

Kaldırıma çıkan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıktığı otomobil önce park halindeki motosikletlere, ardından kaldırıma çıkıp bir iş yerinin vitrinine çarparak durabildi

Güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen kazada, araç sürücüsüyle birlikte 3 kişi hafif yaralandı

MERSİN - Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki motosikletlere, ardından kaldırıma çıkıp bir iş yerinin vitrinine çarparak durabildi. Güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen kazada, araç sürücüsüyle birlikte 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yol kenarında park halindeki motosikletlere çarptı, ardından onlarca yayanın geçtiği kaldırıma çıkıp bir iş yerinin vitrinine çarparak durabildi. Kazada, araç sürücüsü ile birlikte iş yerinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaldırımda yürüyenler ezilmekten saniyelerle kurtuldu

Öte yandan kaza anı bölgedeki kameralar tarafından kaydedilirken, kaza sırasında kaldırımda yürüyen çok sayıda kişinin saniyelerle ezilmekten kurtulduğu ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, kazadan saniyeler önce 3 çocuklu bir aile iş yerinin önünden geçerken, bir şahsın iş yerinden çıktığı, bir başka kadının ise kaldırımda yürürken aracın geldiğini görerek geri adım attığı görüldü.

Kaldırıma çıkan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular
Kaldırıma çıkan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular
Kaldırıma çıkan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular
Kaldırıma çıkan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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