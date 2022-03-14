Kaldırıma çarpıp takla attı,2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaldırıma çarpıp takla attı,2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kaldırıma çarpıp takla attı,2 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobilin kaldırıma çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

KAYSERİ (İHA) - Sivas'ta otomobilin kaldırıma çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Kayseri caddesinde meydana geldi. D.Y. yönetimindeki 58 NN 763 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarpıp ardından takla atarak devrildi. Kazada otomobildeki yolcular A.Y. ve N.Y. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polise ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaldırıma çarpıp takla attı,2 kişi yaralandı

Kaldırıma çarpıp takla attı,2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Renault, Kayseri, Sivas, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title