Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak takla attı.

SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sarıyer'de saat 02.45 sıralarında meydana geldi. 34 GZ 8344 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Karadeniz, Hacı Osman Bayırı Caddesi'ne geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce beton kaldırıma çarparak yeşillik alana savruldu, sonra da takla atarak yola devrildi. Kazada sürücü Karadeniz araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Karadeniz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

POLİSİ ARAÇTAKİ TÜRK BAYRAĞINI SAKLADIPolis ekipleri de kaza sonrası yolda güvenlik önlemi alarak, yolu bir süre ulaşıma kapattı. İtfaiye erlerinin incelemeleri sürerken bir trafik polisi takla atan otomobilin arka camındaki Türk bayrağını bulunduğu yerden alarak muhafaza etti.Kazaya karışan otomobilin çekici ile yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından, trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA