İZMİR-KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI - Haberler
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İZMİR-KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak şarampole devrildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Hacılarkırı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 35 S 1414 plakalı otomobil, caddede seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce bir kaldırıma çarpıp daha sonra da şarampole devrildi. Otomobil bir ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, 110 AKS ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen 110 AKS ekipleri, otomobilde bulunan ve akraba olduğu öğrenilen Seren A., Elif A., Ezgi A. ve Hande A.?yı çıkarttı. Ambulanslara alınan yaralılardan Seren A. Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne, Elif A., Ezgi A. ve Hande A. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şarampole devrilen otomobil ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

İZMİR-KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI

İZMİR-KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI

İZMİR-KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI

İZMİR-KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI

İZMİR-KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI

İZMİR-KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI

İZMİR-KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI

İZMİR-KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI

İZMİR-KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI

İZMİR-KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI
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Haber: İZMİR-KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI - Haberler
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