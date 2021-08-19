Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Haberler | Güncel

AMASYA'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü Bilal Cüce (29), hayatını kaybetti.

AMASYA'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü Bilal Cüce (29), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Yüz Evler Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Bilal Cüce yönetimindeki 34 TU 7616 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptı. Başında kaskı bulunan Cüce, kaldırıma düşüp yaralandı. Bilal Cüce, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Cüce, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara

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