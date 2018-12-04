Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin birçok noktasında bozulan ve ulaşımı zorlaştıran cadde ve sokaklarda kapsamlı çalışmalar devam ediyor.

Geçtiğimiz aylardan itibaren Bahçelievler ve Hürriyet Mahallesinde başlayan ve birçok mahallede tamamlanan asfalt çalışmalarının ardından kaldırım yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bilecik'teki bazı kurumların alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan ve deforme olan cadde ve sokaklar, Bilecik Belediyesi tarafından yenilenirken bir yandan da kaldırımlarda düzenleme çalışması yapılıyor.

Yeni yağmur suyu hatları ile ani yağışlara karşı önlem alınıyor

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında ayrıca mahallelerde yeni yağmur suyu hatları oluşturularak, oluşabilecek ani yağışlara karşı tedbirler alınıyor. Büyük bir oranda tamamlanan çalışmalar ile vatandaşların kış mevsiminin oluşturacağı olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmesi amaçlanıyor. Mahalle sakinleri de çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK