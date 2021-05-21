KALDIRIM ÜZERİNDE SEBZE SATAN KADINLAR ARASINDA 'YER KAVGASI': 4 GÖZALTI

MERSİN'de, ana caddedeki kaldırımda sebze satan kadınlar arasında yer kavgası çıktı.

MERSİN'de, ana caddedeki kaldırımda sebze satan kadınlar arasında yer kavgası çıktı. Polis, 4 kadını gözaltına aldı.

Merkez Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi'ndeki kaldırımda tezgah kurarak sebze satan kadınlar arasında yer tartışması çıktı. Büyüyen tartışma diğer kadınların da katılması ile kavgaya dönüştü. Çıkan arbede, çevredekiler ve esnafın araya girmesi ile sonlandırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı