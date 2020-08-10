Kaldırım taşlarının arasında sıkışan kedinin yardımına belediye ekipleri koştu Kaldırım taşlarının arasında sıkışan kedinin yardımına belediye ekipleri koştu Sultangazi'de kaldırım taşlarının altında sıkışan yavru kedinin yardımına belediye ekipleri koştu.

Kaldırım taşlarının arasında sıkışan kedinin yardımına belediye ekipleri koştu

İSTANBUL - Sultangazi'de kaldırım taşlarının altında sıkışan yavru kedinin yardımına belediye ekipleri koştu. Ekipler tarafından çıkarılan kediye su ve mama verildi.

Sultangazi'de sokak üzerinde oyun oynayan çocuklar, kaldırım üzerinde duran taşların arasından kedi sesi geldiğini duydu. Çocuklar durumu Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine kedinin sıkıştığı yere gelen ekipler, yavru kedinin üzerinde bulunan taşları alarak sıkıştığı yerden kurtardı. Sıkıştığı yerden çıkan kediye ekipler tarafından mama ve su verildi. Yavru kedi daha sonra tekrar doğaya bırakıldı.

Kaynak: İHA