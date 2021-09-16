KALDIRIM İŞGALLERİNE GEÇİT YOK

Kaldırım işgalleri ile ilgili sıkı denetimlerine devam eden Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, şehrin dört bir yanında kaldırımları işgal eden esnafları uyardı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, şehrin dört bir yanında yaptığı denetimlerde kaldırımı işgal eden esnafa uyarılarda bulundu.

Denetimler hakkında bilgi veren yetkililerimiz, kaldırımları işgal eden esnafları önce sözlü olarak uyardıklarını, işgale devam edilmesi durumunda yazılı bir ihbarname gönderdiklerini, yine işgalin devam etmesi halinde de Kabahatler Kanununun uyarınca cezai işlem uyguladıklarını dile getirdi. Kaldırımların vatandaşların ortak kullanım alanı olduğunu da sözlerine ekleyen yetkililerimiz, kaldırım işgallerine izin vermeyeceklerini belirterek, "Vatandaşların rahatlıkla kullanabilmesi gereken kaldırımların bazı esnaflar tarafından işgal edilmesinden dolayı ortaya çıkan olumsuzluğu gidermek için denetimlerimiz sıklaştırıp, işgale sebep olan esnaflarımıza gerekli uyarıları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat yaşanabilmeleri için gece denetimlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaldırım işgali denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise yetkililerimize teşekkür ettiler.

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