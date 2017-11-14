Kaldırım İşgaline Zabıta Kontrolü
Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri caddeler üzerinde kaldırım işgali kontrolleri yaptı.
Denetlemeler, Cumhuriyet Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi, Hükümet Caddesi, Ankara Caddesi,Şehit Selami Atabey Caddesi ve Karafil Caddesi üzerinde yapıldı.Yaya geçişini engelleyen ve yaya trafiğini olumsuz yönde etkileyen iş yerleri uyarılarak olumsuzluklar giderildi. Saçak payını aşan iş yerlerinin uyarıldığı halde ihlali devam ettirmesi üzerine ceza yazıldığı belirtildi. Ekipler, esnafı uyararak kontrollerine devam etti.
Esnafın pazarlama hakkı ve yayaların geçiş hakkı göz önünde bulundurularak denetimlerin olacağı ifade edilirken denetimlerin sıklaşacağı ikaz edildi.