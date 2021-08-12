KALDIRIM İŞGALİNE YÖNELİK UYGULAMA YAPILDI
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KALDIRIM İŞGALİNE YÖNELİK UYGULAMA YAPILDI

KALDIRIM İŞGALİNE YÖNELİK UYGULAMA YAPILDI
Habermetre - Haberler | Toplum

KALDIRIM İŞGALİNE YÖNELİK UYGULAMA YAPILDIYalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kaldırım işgallerini önlemek ve vatandaşların rahat bir şekilde yürümesi sağlamak adına denetim yaptı.

KALDIRIM İŞGALİNE YÖNELİK UYGULAMA YAPILDI

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kaldırım işgallerini önlemek ve vatandaşların rahat bir şekilde yürümesi sağlamak adına denetim yaptı. Yapılan uygulamada yaya ve araç trafiğini engelleyen duba, reklam tabelaları, sandalye masa, flamalar toplandı. Teşhir ve satış amaçlı işyerlerinin önlerine satış amaçlı konulmuş malzemeler için ise esnaflara uyarılarda bulundu.

Kaynak: Habermetre

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