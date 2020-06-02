Kaldırım işgaline sıkı denetim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaldırım işgaline sıkı denetim

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süre yasaklanan pazarların normalleşme süreci kapsamında yeniden faaliyete başlaması üzerine şehir merkezindeki seyyar satıcıları pazarlara yönlendirip, kaldırımı işgal eden esnafları uyardı.

Kaldırım işgaline sıkı denetim
02.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:49

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süre yasaklanan pazarların normalleşme süreci kapsamında yeniden faaliyete başlaması üzerine şehir merkezindeki seyyar satıcıları pazarlara yönlendirip, kaldırımı işgal eden esnafları uyardı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı tutulan pazarların normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmet vermeye başlaması üzerine harekete geçen Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki seyyar satıcıları pazarlara yönlendirdi. Ayrıca, normalleşme süreci kapsamında daha önce de üzerinde hassasiyetle durulan kaldırım işgalleri konusuna kaldığı yerden devam eden belediye ekipleri, kaldırım işgalinde bulunan esnafları uyardı. Konu ile ilgili bilgi veren zabıta müdürlüğü yetkilileri, "Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir yasak olan pazarların 1 Haziran tarihinden itibaren başlayan normalleşme süreci kapsamında yeniden faaliyetlerini sürdürmeye başlamasıyla birlikte, şehir merkezindeki seyyar satıcıları pazarlara yönlendirilmeye başladık. Pandemi sürecinde şehrin belli noktalarında tezgah açmalarına müsaade edilen seyyar satıcılarımız 1 Haziran itibariyle eski sistemde olduğu gibi pazarlarda tezgahlarını açmaya devam edecekler. Ayrıca pandemi sürecinden önce de üzerinde hassasiyetle durduğumuz kaldırım işgalleri konusunda da denetimlerimize devam ediyoruz. Kaldırımları işgal eden esnafları tek tek uyararak, halkımızın kaldırımları daha rahat şekilde kullanmalarını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Durumun normalleşmesi ile eski sisteme dönülmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise gayretle çalışan ekiplere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı Haber
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak Haber
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi Haber
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Biri 6 aylık bebek 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Biri 6 aylık bebek 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı
Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi 'riskli alan' ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi "riskli alan" ilan edildi
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı
Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı
Ehliyetsiz sürücü arkasına 'Hatalıyım sıkıyorsa ara' yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Ehliyetsiz sürücü arkasına "Hatalıyım sıkıyorsa ara" yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıktı
Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıktı
Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı
Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı
Cemaat sosyal mesafe kuralına uygun namaz kılarken, hırsız imamın telefonunu çaldı
Cemaat sosyal mesafe kuralına uygun namaz kılarken, hırsız imamın telefonunu çaldı
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Tanju Çolak, Türkiye'deki kulüp başkanlarına sert çıktı: Kulüplerin parası deniz, yemeyen keriz
Tanju Çolak, Türkiye'deki kulüp başkanlarına sert çıktı: Kulüplerin parası deniz, yemeyen keriz
20 bin liralık altını saniyeler içinde çalan zanlılar, kadınlarla alem yapmaya gidince yakayı ele verdi
20 bin liralık altını saniyeler içinde çalan zanlılar, kadınlarla alem yapmaya gidince yakayı ele verdi
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Rüştü Zorlu Meral Akşener Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Şeyma Subaşı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Kabak İlhan Cavcav Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Kaldırım işgaline sıkı denetim - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 16:49:41. #1.15#
title