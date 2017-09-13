Kaldırım İşgaline Kapatma Cezası Verildi

Bingöl'de, daha önce yapılan uyarılar karşın kaldırım işgalini sürdürdüğü belirlenen 6 kahvehaneye kapatma cezası verildi.



Bingöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye zabıta ekipleri, kaldırım işgalinin önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürdü.



Denetimlerde kaldırım işgali yaptığı tespit edilen ve daha önce bu konuda uyarı ve para cezası verilen 6 kahvehane hakkında kapatma cezası verildi.



Denetimler sonucunda ayrıca 5 kahvehane hakkında kapatma ceza uygulanması için işlem başlatıldığı bildirildi.



Şehir esnafına kaldırım işgali yapılmaması konusunda çağrıda bulunulan açıklamada, "Kaldırımları işgal ederek, yayaların hakkını gasp etmeyin. Kaldırımların yayalara ait olduğunu bir kez daha yineliyor, bu konuda esnaflarımızın gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.