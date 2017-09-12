Kaldırım İşgaline Afişli Uyarı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, kaldırımların araçlar ve tezgahlar ile işgal edilmemesi hususunda kamu kurumları, bankalar ve okullar başta olmak üzere vatandaşların görebileceği alanlara uyarı afişleri astı.



Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerinin hazırladığı afişte "Kaldırımlar Yayalar İçindir" ibaresi yer alırken kaldırım üzerine araç park edilmemesi, ayrıca kaldırım üzerine tezgah ve eşya çıkarılmaması hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Zabıta Müdürlüğü personeli, afişleri asarken araçlarını park etmek isteyen sürücülere kaldırımlara araçlarını park etmeme konusunda uyarılarda bulundu.



"Kaldırımlar yayalara aittir işgal etmeyelim, ettirmeyelim"



Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar hakkında açıklama yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Lütfen daha duyarlı olalım. Kaldırımları işgal etmeyelim, ettirmeyelim. Kaldırımların yayalara ait olduğunu unutmayalım. Yayaların kaldırımlarda güvenli bir şekilde yürümesini engellemeyelim" dedi.



Son olarak kaldırım üzerine park eden sürücüler ve işletme sahiplerine seslenen Başkan Eşkinat, "Bu konuda esnaflarımızın ve kaldırıma park etmek isteyen sürücülerin gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum. Zabıta Müdürlüğümüzün bu özverili çalışmalarına rağmen kaldırım işgalleri devam ettiği sürece gerekli yasal işlemler devam edecektir" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ