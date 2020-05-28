Kaldırım işgaline af yok
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Kaldırım işgaline af yok

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımı işgal eden esnaflara ceza işlem uyguluyor.

Kaldırım işgaline af yok
28.05.2020 16:57 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:00

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımı işgal eden esnaflara ceza işlem uyguluyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kent merkezinde çeşitli yerlerinde bulunan manavların işgal önleme çalışmaları, temizlik kurallarına korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda denetimler yapıldı. Uymayanlara ceza işlem uygulandı. Yayaların yürüdüğü kaldırımları işgal eden esnaflara ceza işlemi uygulanmaya başlandı. Semt pazarında gerekli tedbirler alınarak, denetimler sıklaştırıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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