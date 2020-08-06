Kaldırım işgali yapan esnafa deneti
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent genelindeki kaldırım işgali yapan esnaflara denetim yapıldı.
06.08.2020 12:46 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:40
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent genelindeki kaldırım işgali yapan esnaflara denetim yapıldı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, Bayram sonrası çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Esnafların işgal ettiği kaldırımlar normale çevirdi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri gece gündüz demeden süreceği bildirildi. - KİLİS
Kaynak: İHA