Kaldırım çukurlarını mozaik sanatıyla onaran 'Kaldırım Şairi' Ememem
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Fransız mozaik sanatçısı Ememem, atölyesinin karşısındaki kaldırımda gördüğü çukuru mozaikle doldurup bu ilk esere bakarak etkilenenleri görünce, sanatındaki yolculuğunun sonunda anlamını bulduğunu vurguladı; Hayatının geri kalanında boşlukları dolduracaktı.
Fransız mozaik sanatçısı Ememem, atölyesinin karşısındaki kaldırımda gördüğü çukuru mozaikle doldurup bu ilk esere bakarak etkilenenleri görünce, sanatındaki yolculuğunun sonunda anlamını bulduğunu vurguladı; Hayatının geri kalanında boşlukları dolduracaktı. Kendini 'Kaldırım Şairi' olarak da tanımlayan Ememem, DHA'ya eserlerinin sabahları yoldan geçenlere hitap eden sürrealist şiirler olduğunu ifade etti.
Fransa'da ilk defa 2016'da bir kaldırım çukurunu mozaikle doldurup bir sanat eserine dönüştüren ve büyük beğeni toplayan mozaik sanatçısı Ememem, ilham kaynağı ve sanatı hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamada bulundu. Ememem, Türkiye'den bir davet alırsa 'kesinlikle' geleceğini ve 'bu daveti bekleyeceğini' ayrıca belirtti.SANATININ ADINI, 'SU BİRİKİNTİSİ' KELİMESİNDEN TÜRETTİEmemem sanatını şöyle ifade ediyor; "Öngörülemeyen bir zevk tarafından öfkeyle motive edilen bir dizi araştırma ve sanatsal arzu"2016'daki ilk kaldırım eserine kadar mozaik sanatıyla birçok denemeler yaptığını belirten Fransız sanatçı, "Bu ilk kaldırım giydirmesini ortaya çıkarmak kaçınılmazdı. Hayatımda daha önce olan her şey beni buna yönlendirdi" ifadelerini kullandı. Sanatçı sanatına, Fransızca 'su birikintisi' anlamına gelen 'flaque' kelimesinden türetilen 'flacking' olarak adlandırdığını belirtti.KENTLERİN CADDELERİNDE 400'E YAKIN ESERİ BULUNUYOREmemem, başta Fransa'nın Lyon ve Paris kentleri olmak üzere 2016'dan itibaren kaldırımlarda gördüğü boşlukları mozaik sanatıyla onardığını ve bugüne kadar davet üzerine gittiği Norveç, İskoçya, Almanya, İtalya ve İspanya'da kaldırımlarda eserlerinin sergilediğini belirtti. Kaldırımlarda 400'e yakın eser verdiğini ifade eden Ememem, gelen davet üzerine, kaldırımlarda bulunan bazı eserlerinin aynısını uluslararası sergiler için tekrar yaptığını kaydetti. Ememem, 2022'nin sonunda Paris'te La Galerie Italienne'de yıl içinde yapacağı seyahatleri yansıtan eserlerini sergileyecek.