Kaldırım çalışmasına itiraz ederken, yolun yarısının arsadan geçtiğini öğrendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaldırım çalışmasına itiraz ederken, yolun yarısının arsadan geçtiğini öğrendi

Kaldırım çalışmasına itiraz ederken, yolun yarısının arsadan geçtiğini öğrendiANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Ali Şen (50), belediye tarafından yapılan kaldırımın, kayınpederinin arsasına girdiği iddiasıyla harita uzmanı getirip ölçüm yaptırınca, yolun yarısının da arsadan geçtiğini öğrendi.

Kaldırım çalışmasına itiraz ederken, yolun yarısının arsadan geçtiğini öğrendi
27.06.2020 16:04 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:07

Kaldırım çalışmasına itiraz ederken, yolun yarısının arsadan geçtiğini öğrendi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Ali Şen (50), belediye tarafından yapılan kaldırımın, kayınpederinin arsasına girdiği iddiasıyla harita uzmanı getirip ölçüm yaptırınca, yolun yarısının da arsadan geçtiğini öğrendi. Ali Şen, "Konuyu yetkililere bildireceğiz, gereken neyse çözecekler bu işi" dedi.Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde yaşayan Ali Şen, dün öğle saatlerinde, 6578. Sokak'ta Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kaldırım yaptığını gördü. Ekiplerin yanına geldiğinde ise kaldırımın kayınpederine ait ağaçların bulunduğu arsaya girdiğini fark etti. Şen, uyardığı görevliler, "Burası orman" yanıtı verince, Manavgat Belediyesi'ne gitti. Ancak sonuç alamadı.Bunun üzerine harita mühendisi getirerek, tapu kayıtları üzerinden ölçüm yaptırdı. Yapılan ölçüm sonunda, 2 sokağa cepheli olan arsanın 6578. Sokak'taki bölümünde kaldırım işgali olduğu, 3056. Sokak'ın yarısının ise arsadan geçtiği saptandı. Ali Şen, Manavgat Belediyesi'ne dilekçeyle başvurarak, kayıtların düzeltilmesini isteyeceğini söyledi.'GEREKEN NEYSE ÇÖZECEKLER BU İŞİ'Arsanın senelerdir Özden ailesine ait olduğunu belirten Ali Şen, "Buradan öğlen geçiyordum, baktım çalışma var. Bizim tapulu arsamız olduğunu görünce belediye fen işlerine gittim. Yolun ne olup olmadığını öğrenmek için. Onlar bana yerin ormanda olduğunu söyledi. Bunun üzerine haritacımızı çağırdım, tapu kayıtlarımızı çıkardık. Ölçüm yaptırdık, noktalarımızı belirledik. Bizim tapulu arsamızın olduğu yere şerit çektik. Biz bu tarafı işgal edilmesin derken, bu yandaki yol, 3056 sokağın yarısı bizim arsamıza yapılmış. Konuyu yetkililere bildireceğiz, gereken neyse çözecekler bu işi" dedi.

Öte yandan yapılan ölçümler sonrası arsanın sınırları, demir çubuklar ve kırmızı beyaz renkli şeritlerle belirlendi.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu Haber
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Haber
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art...
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Son dakika: HDP'de 3 milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son dakika: HDP'de 3 milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor
Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor
Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un şampiyonluk dansı böyle görüntülendi
Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un şampiyonluk dansı böyle görüntülendi
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
Beşiktaş'la 200. maçına çıkan Atiba, Konyaspor maçı öncesinde plaket aldı
Beşiktaş'la 200. maçına çıkan Atiba, Konyaspor maçı öncesinde plaket aldı
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi
YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Buse Varol Hülya Avşar Ebru Gündeş
Spor Ali Koç Yılmaz Vural Sergen Yalçın Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kız Kaza Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kaldırım çalışmasına itiraz ederken, yolun yarısının arsadan geçtiğini öğrendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 16:08:40. #1.14#
title