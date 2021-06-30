Kaldırılan İki Modern Warfare Haritası Geri Geldi

Mart ayında yayınlanan sezon ortası güncellemesi ile 2007 yapımı orijinal Modern Warfare oyununun en sevilen haritalarından Killhouse, Al-Raab Airbase ve Drainage oyuna eklenmişti.

Mart ayında yayınlanan sezon ortası güncellemesi ile 2007 yapımı orijinal Modern Warfare oyununun en sevilen haritalarından Killhouse, Al-Raab Airbase ve Drainage

Sessiz sedasız yapılan bu güncelleme hakkında herhangi bir şey söylemeyen Activision ve Infinity Ward, haritalara yama notlarında dahi yer vermemişti.

Nisan ayında üç haritadan ikisini (Al-Raab Airbase ve Drainage) sürpriz bir şekilde Infinity Ward, neyse ki Killhouse'a dokunmamıştı. Kısa süreliğine sadece özel maçlarla oynanabilen Al-Raab Airbase ve Drainage haritaları, bugün itibarıyla Call of Duty: Modern Warfare'a

Al-Raab Airbase için herhangi bir sınırlama bulunmazken, Drainage sadece Gunfight ve Gunfight Snipers modlarında oynanabilecek.

Kaynak: Turkmmo