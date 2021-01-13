KALDIRDIĞI ARAÇTAN YAŞLI KADININ DÜŞTÜĞÜ ÇEKİCİ OPERATÖRÜNÜN 1 YIL 6 AY HAPSİ İSTENDİ
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KALDIRDIĞI ARAÇTAN YAŞLI KADININ DÜŞTÜĞÜ ÇEKİCİ OPERATÖRÜNÜN 1 YIL 6 AY HAPSİ İSTENDİ

13.01.2021 12:30 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:36
KALDIRDIĞI ARAÇTAN YAŞLI KADININ DÜŞTÜĞÜ ÇEKİCİ OPERATÖRÜNÜN 1 YIL 6 AY HAPSİ İSTENDİ

KADIKÖY'de çekici ile kaldırdığı araçtan 80 yaşındaki kadının düşerek yaralanmasına neden olan çekici operatörüne, "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KADIKÖY'de  çekici ile kaldırdığı araçtan 80 yaşındaki kadının düşerek yaralanmasına neden olan çekici operatörüne, "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

13 Ocak 2020 tarihindeki olayda,  çekici ile kaldırdığı araçtan 80 yaşındaki Leyla Çetinkol'ün düşmesine neden olan çekicinin operatörü Celal Keser hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Celal Keser'in trafik çekicisinin operatörü olduğu, polis memuru Yusuf K. ile birlikte görev yaptığı belirtildi.

ÇEKİCİNİN GÖREV YAPTIĞI POLİS MEMURU HAKKINDAKİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Devlet memuru olan Yusuf K. hakkındaki soruşturmanıcn ayrıca yürütüldüğü kaydedilen iddianamede, şüpheli Celal Keser'in yasak yere park eden aracın içinde müşteki Leyla Çetinkol'ün olup olmadığını kontrol etmeden çekmeye başladığı anlatıldı. Aracın yükseldiğini fark eden Leyla Çetinkol'ün paniklediği için düştüğü savunulan iddianamede, düşme üzerine vücudunda kırık meydana gelecek şekilde yaralandığı, olaydan sonra alınan bilirkişi raporunda da şüphelinin tali kusurlu olduğunun belirtildiği savunuldu.

UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİLERSuçun uzlaştırma kapsamında kaldığı için dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği ancak tarafların uzlaşmadığı hatırlatılan iddianamede, Celal Keser'in, "Taksirle bir kişinin yaralanması" suçundan 4 ay 15 günden 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİİddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 63 Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Görüntü dökümü: -arşiv

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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