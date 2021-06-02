Kaldıkları otel odasını sahte içki imalathanesine dönüştürmüşler
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Kaldıkları otel odasını sahte içki imalathanesine dönüştürmüşler

Kaldıkları otel odasını sahte içki imalathanesine dönüştürmüşler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ta, kaldıkları otelin odasında sahte içki ürettikleri belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.

KARS'ta, kaldıkları otelin odasında sahte içki ürettikleri belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı. Odada 190 litre sahte içki, 15 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan 14 viski kiti ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent dışından gelerek, otelde kalan M.D. ve Ö.K.'yi 10 gün süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin, kaldıkları otel odasını sahte içki imalathanesine dönüştürdüklerini belirleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde operasyon düzenledi. Otel odasına baskın yapan ekipler, 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Yapılan aramada 190 litre sahte içki, 15 litre etil alkol, çok sayıda kullanılmış boş etil alkol şişesi ve içki yapımında kullanılan 14 viski kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.


Kaldıkları otel odasını sahte içki imalathanesine dönüştürmüşler
Kaldıkları otel odasını sahte içki imalathanesine dönüştürmüşler
Kaldıkları otel odasını sahte içki imalathanesine dönüştürmüşler
Kaldıkları otel odasını sahte içki imalathanesine dönüştürmüşler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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