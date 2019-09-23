Kaldığı otelde rahatsızlanan Rus turist hastanede öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldığı otelde rahatsızlanan Rus turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldığı otelde rahatsızlanan Rus turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ailesiyle ilçede tatil yapan 76 yaşındaki Valentina Kozulin, otel odasında fenalaşınca ailesi durumu otel yönetimine bildirdi.
Çağrılan sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Rus turist, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Rus turistin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.