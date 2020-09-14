Kaldığı otelde pitbull dehşeti yaşadı
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Kaldığı otelde pitbull dehşeti yaşadı

Afyonkarahisar'dan arkadaşı ile birlikte Antalya'ya tatile giden genç adama, otelde beslenen pitbull cinsi 2 köpek saldırdı.

14.09.2020 13:53 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:33

Afyonkarahisar'dan arkadaşı ile birlikte Antalya'ya tatile giden genç adama, otelde beslenen pitbull cinsi 2 köpek saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan adama 40'a yakın dikiş atılıp 100'e yakın iğne yapılırken, olaydan sonra psikolojisi bozulan adam hukuk mücadelesi başlattı. Otelin sahibi ise saldırıyı gerçekleştiren köpeklerin pitbull değil 'çoban köpekleri' olduğunu iddia ederek kendini savundu.

Olay, 5 Eylül'de Antalya Lara'da pansiyon olarak kullanılan bir apartta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökhan Diker (39), Musa Çevik (40) isimli arkadaşı ile tatile gitti. Burada otele yerleşen ikili ardından akşam saatlerinde gezinti yapmak için plan yaptı. Diker arkadaşından önce kaldığı odadan aşağı inerek kapının önünde arkadaşını beklemeye başladı. Bu sırada iddiaya göre işletme sahibinin oğlu Yusuf Ş.'nin otel girişinde özel yaptırılan kafeslerde beslediği pitbull cinsi köpekler serbest bırakılınca hayvanlar bir anda Diker'in üzerine koşup saldırdı. Dehşeti yaşayan Diker, kolundan, karnından ve bacaklarından pitbulların ısırması sonucu yaralandı. Yaklaşık 10 dakika süren saldırının ardından Diker, arkadaşı Çevik tarafından özel araçla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Diker'e burada 40'a yakın dikiş atılarak 100'e yakın iğne vuruldu. Diker tedavisinin ardından taburcu olup, işletme ve köpeklerin sahibi olduğu öne sürülen Yusuf Ş., hakkında polise giderek şikayetçi oldu.

(İHA)

Kaldığı otelde pitbull dehşeti yaşadı

Kaynak: İHA

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