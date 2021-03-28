Kaldığı barakada ölü bulunan kişinin 40 yıl önce geçirdiği kazada öldüğü sanılarak morga konulduğu öğrenildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kaldığı barakada ölü bulunan kişinin 40 yıl önce geçirdiği kazada öldüğü sanılarak morga konulduğu öğrenildi

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Kaldığı barakada ölü bulunan kişinin 40 yıl önce geçirdiği kazada öldüğü sanılarak morga konulduğu öğrenildi

Adana'da kaldığı barakada ölü bulunan kişinin, Mersin'de yaklaşık 40 yıl önce geçirdiği trafik kazasında öldüğü sanılarak morga konulduğu, daha sonra yaşadığının anlaşıldığı öğrenildi.

Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi

Adana'da kaldığı barakada ölü bulunan kişinin, Mersin'de yaklaşık 40 yıl önce geçirdiği trafik kazasında öldüğü sanılarak morga konulduğu, daha sonra yaşadığının anlaşıldığı öğrenildi.

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Yeşilbulvar'daki kardeşine ait müstakil evin damında kurduğu barakada kalan Hüseyin Yaradan (78), yakınları tarafından ölü bulundu.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri, adrese giderek inceleme yaptı.

Yaradan'ın yaklaşık 40 yıl önce Mersin'in Tarsus ilçesinde muavinlik yaptığı kamyonun şarampole devrilmesi sonucu yaralandığı, hastanede öldüğü düşünülerek morga konulduğu ve daha sonra yapılan kontrolde yaşadığının fark edildiği öğrenildi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiği düşünülen Yaradan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Binnur Kaya Demet Akalın Şeyma Subaşı Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaldığı barakada ölü bulunan kişinin 40 yıl önce geçirdiği kazada öldüğü sanılarak morga konulduğu öğrenildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 13:54:47. #1.15#
title