Kaldı Üç Gün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Sinemaseverleri ekrana kilitleyen "Kaldı Üç Gün", beyazperdede kazandığı ilgiyi televizyon yayınıyla pekiştiriyor. Filmi izlemeyi planlayanlar için en çok sorulan soruların başında "Kaldı Üç Gün'ün konusu ne?", "Oyuncular kimlerden oluşuyor?" ve "Filmin genel özeti nedir?" gibi detaylar geliyor. Bu yazımızda, merak edilen tüm yönleriyle "Kaldı Üç Gün" filmini ele alıyoruz.

KALDI ÜÇ GÜN FİLMİ KONUSU

Ryane'in büyükannesi, acımasız bir Meksika karteli tarafından kaçırılır. Ryane ise büyükannesini kurtarmak için her şeyi göze almaya kararlıdır. Ancak karşısındaki tek engel kartel değildir; zamana karşı da amansız bir yarış içindedir. Çünkü büyükannesini kurtarabilmek için sadece üç günü vardır. Bu kısa sürede hem ipuçlarını toplayıp hem de kartelin izini sürmek zorundadır. Film, aksiyon ve mizahı bir araya getirerek izleyiciyi tempolu bir serüvene davet eder.

KALDI ÜÇ GÜN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Tarek Boudali - Rayane

• Philippe Lacheau - Tony

• Julien Arruti - Pierre

• Vanessa Guide - Stéphanie

• José Garcia - Le Rat

• Marie-Anne Chazel - Rayane'in annesi

• Reem Kherici

• Rossy de Palma

• Élodie Fontan

• Chantal Ladesou

• Jean-Luc Couchard

• Michèle Laroque

• Franck Gastambide

• Jean-Yves Berteloot

• Alain Barbier