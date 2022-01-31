Kalça kırığı ameliyatı olan 104 yaşındaki kadına yatağında doğum günü sürprizi

ADANA'da, pencereyi açmak isterken düşüp, kalça kemiğini kıran Sultan Arısoy, Çukurova Devlet Hastanesi'nde kalça protezi ameliyatıyla yeniden sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Evren Özşeker, 104'üncü yaşına giren hastasının doğum günü olduğunu öğrenince sürpriz kutlama yaptı.

Karaisalı ilçesinde yaşayan Sultan Arısoy, 18 Ocak günü pencereyi açmak isterken, dengesini kaybederek düştü. Kızı Gülnaz Şahinoğlu (70) tarafından halının üzerinde yatarken bulunan Arısoy, ağrısının olduğunu söylemesinin ardından yakınlarınca Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tetkikleri yapılan Arısoy'un kalçasında kırık tespit edildi.

Sultan Arısoy'un kızı Gülnaz Şahinoğlu ise ameliyatın başarılı geçmesiyle mutlu olduklarını söyledi.