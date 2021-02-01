Kalça kireçlenmesine aşırı kilolar da neden oluyor
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Kalça kireçlenmesine aşırı kilolar da neden oluyor

01.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:08
Kalça kireçlenmesine aşırı kilolar da neden oluyor

Medicana Sivas Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Turan Taş, kalça kireçlenmesine aşırı kiloların da sebep olabildiğini belirtti.

Medicana Sivas Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Turan Taş, kalça kireçlenmesine aşırı kiloların da sebep olabildiğini belirtti.

Taş, yaptığı yazılı açıklamada, ilerleyen yaşın ve aşırı kilonun önemli bir risk faktörü olduğu kalça kireçlenmesinde hastaların ağrılardan şikayetçi olduğunu aktardı.

Kireçlenmenin ilerlemesiyle ağrıların şiddetinin de arttığını vurgulayan Taş, "1'den 4'e kadar seviyelere ayırdığımız bu hastalığın tedavi metodu hangi seviyede olduğuna göre değişir. Hafif seviyelerdeki kireçlenmeleri durdurmak ya da yavaşlatmak için ameliyatsız yöntemler uygulanabilirken ileri seviyeli durumlarda kalça protezi ameliyatına başvurmak gerekebilir. Tabii seviyenin dışında hastanın şikayetleri de karar almakta önemlidir." ifadelerini kullandı.

Kalça kireçlenmesinde en önemli iki nedenin yaşlılık ve aşırı kilo olduğuna dikkati çeken Taş, şunları kaydetti.

"Kıkırdak yapılar zamanla yıpranır, incelir ve aşınır. Normalin üzerindeki kilo da buna eklenince kireçlenme kaçınılmaz bir hale gelir. Aşırı kilo ve ilerleyen yaş dışında genetik etmenler, doğuştan kalça çıkığı, güçsüz kaslar, avasküler nekroz, kalçaya yönelik travmalar ve enfeksiyonlar da önemli nedenler arasındadır. Kalça kireçlenmesinin en önemli belirtisi ağrıdır. Ağrılar kasık, uyluk ve kalça bölgelerinde hissedilebilir. Hafif seviyelerde nispeten daha az olan ağrılar aktivite sırasında artarken dinlenme esnasında azalır. Eğer kireçlenme ilerlemişse istirahat halindeyken bile ağrılarla baş etmek durumunda kalınır. O kadar şiddetlidir ki kişiyi uykudan uyandırabilir.

Taş, ameliyatsız yöntemlere rağmen kireçlenme ilerlemişse kalça protezi ameliyatı yapılabildiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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