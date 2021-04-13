Kalbinin doğuştan delik olduğunu 17 yaşında öğrenen genç basketbolcunun A takım sevinci
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Kalbinin doğuştan delik olduğunu 17 yaşında öğrenen genç basketbolcunun A takım sevinci

Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Spor
Kalbinin doğuştan delik olduğunu 17 yaşında öğrenen genç basketbolcunun A takım sevinci

Sağlık raporu almak için gittiği hastanede kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrenen 17 yaşındaki sporcu Elanur Menteş, tedavisinin ardından yeniden çalışmalara başladığı kulübü ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da A takıma yükselme başarısı gösterdi.

Sağlık raporu almak için gittiği hastanede kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrenen 17 yaşındaki sporcu Elanur Menteş, tedavisinin ardından yeniden çalışmalara başladığı kulübü ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da A takıma yükselme başarısı gösterdi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin ekibinin ocak ayında A takım kadrosuna çıkarma kararı aldığı Elanur, bu karar üzerine lisans işlemlerinde kullanılmak için sağlık vizesi almak amacıyla kentteki bir özel hastaneye gitti.

Sağlık kuruluşunda yapılan tetkiklerde kalbinde doğuştan delik olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşayan genç basketbolcu, ailesi, hocaları, takım arkadaşları ve doktorlarının desteğiyle operasyon geçirmeye karar verdi.

Şubat ayında hastanede tedavi altına alınan Elanur'un kalbindeki delik, anjiyo yapılarak kapatıldı.

Başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşan genç sporcu, bir süre sonra altyapıdaki takım arkadaşlarının arasına dönüp çalışmalara başladı.

Antrenmanlardaki azmi ve hırsıyla yeniden hocalarının dikkatini çeken Elanur, başarılı performansıyla A takıma yükseldi.

İlk maçında 8 sayı kaydetti

Genç sporcu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Samsun Canik Belediyespor'u evinde konuk eden takımıyla ilk maçına çıktı.

Elanur, 9 yaşında büyük bir tutkuyla başladığı basketbol kariyerinde, A takım forması giydiği ilk müsabakada 26 dakika 33 saniye süre alıp, 8 sayı kaydetti.

Ligin ve normal sezonun son haftasındaki Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol karşılaşmasında da forma giyme heyecanı yaşayan genç basketbolcu, ÇBK Mersin Yenişehir Beledispor ile Nesibe Aydın arasındaki play-off çeyrek final serisi ikinci maçında da süre aldı.???????

Menteş: "İlk maça çıktığım zaman çok heyecanlandım"

Elanur Menteş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana basketbol oynadığını söyledi.

Bu zamana kadar kalbiyle ilgili hiçbir sorun yaşamadığını dile getiren Elanur, "Sağlık raporu almak için hocamla hastaneye gittiğimizde, birçok işlem yapıldı. Son olarak kalbimle ilgili yapılan testte küçük bir delik tespit edildi. Böyle bir şeyi hiç beklemiyordum. Ailemde de böyle bir şeye rastlanmamıştı. Çok şaşırdım ve üzüldüm." ifadelerini kullandı.

Genç basketbolcu, yakınlarının desteğiyle ameliyat olmaya karar verdiğini belirterek, operasyonunun ardından sağlığına kavuşmak için beklediği süreçte, çok sevdiği basketbola dönememe korkusu hissettiğini aktardı.

Tedavi sürecinin ardından parkeye adım attığı ilk anda büyük sevinç yaşadığını anlatan Elanur, "Heyecanlandım. Takım arkadaşlarımdan uzun süre uzak kalmıştım. Onları gördüğüm için mutluydum. 2 ay kadar uzak kaldığım için antrenmanlara kondisyon çalışmalarıyla başladım. Biraz zorlu bir süreç oldu. Hiç antrenman yapmadığım için zorluk çektim. Hocalarım ve takım arkadaşlarım çok yardımcı oldular, desteklerini esirgemediler." diye konuştu.

Genç sporcu, kariyerinin en özel anlarına adım atmaya başladığını vurgulayarak, "En büyük hayallerimden biri A takıma çıkabilmekti. İlk maça çıktığım zaman çok heyecanlandım. Güzeldi ve en başta çok gurur vericiydi. Kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. Küçük olduğum için daha çok fazla yol var önümde. Diğer hayalim de milli takım forması giymek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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