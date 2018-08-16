Kalbini çantasında taşıyor

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde yapay kalple yaşayan 4 çocuk babası kalp nakli için gelecek sevinçli haberi beklerken, bir taraftan da çocuklarını nasıl okutacağını düşünüyor.

Bafra Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada işçi olarak çalışırken geçirdiği üst üste kalp krizleri sonunda doktorların kalp nakline karar verdiği Hasan Dülker'e uygun bir kalp bulunamayınca yapay kalp takılmasına karar verildi. Sağlık sorunlarıyla boğuşan Dülker, İstanbul'dayken kirayı ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkartıldı. 4 çocuğuyla birlikte çaresiz kalan Hasan Dülker komşularının yardımıyla Bafra Emirefendi Mahallesi'nde kiraladıkları eve sığındılar. 5 ay kaldığı İstanbul Kartal Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesinde uygun kalp bulunamayınca yapay kalp takılan Dülker, çantasındaki yapay kalple yaşam mücadelesi verirken bir taraftan da ailesi ve çocukları için kara kara düşünüyor.

2006 yılına kalp rahatsızlığı yaşayan Hasan Dülker, "2009'da ikinci bir kalp krizi geçirdim. 2017'nin 12 ayında yine kalp krizi geçirdim ve doktorlar kalp nakline karar verdi. Koşuyolu Kalp Hastanesinde 5 aydır kalp bekliyordum. Çıkmayınca yapay kalbe karar verildi. Bir aydır yapay kalple yaşıyorum. Normal kalbin yüzde 18'i çalışıyor. Tedavi süreci içerisinde İstanbul'a gidip geliyorum. İstanbul'a gidiş geliş ve tedavi masraflarım oluyor. 4 çocuğum var. 6 nüfusuz. 8 aydır çalışamıyorum. Çalışamadığım için de maddi sıkıntılar içerisindeyim. Şu anda herhangi bir gelirim yok. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde yine genel bir kontrole gideceğim. Bugün tahlil yaptırdım, tahlillerim düzgün çıkmadı. Doktorla görüştüm, beni İstanbul'a çağırabilir. Ben İstanbul'da tedavi görürken ev sahibim çocukları evden çıkartı. Çocuklarım da başka eve taşınmak zorunda kaldı. 4 çocuğum da okula gidiyor. Hiç bir gelirimiz olmadığı için onların okul kıyafetlerini, defterlerini alacak gücümde yok. Yardım severlerden yardım bekliyoruz" dedi.