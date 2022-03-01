Kalbine yenilen savcı son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kalbine yenilen savcı son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kalbine yenilen savcı son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de dün otomobilinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Yusuf Taner Yıldız, adliyede düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

MERSİN (İHA) - Mersin'de dün otomobilinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Yusuf Taner Yıldız, adliyede düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam üzeri kendi otomobiliyle merkez Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'ne giden Cumhuriyet Savcısı Yusuf Taner Yıldız, aracın içinde birden fenalaştı. Durumu gören vatandaşlar hemen 112'yi arayarak, yardım istedi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yıldız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı müdahalelere yanıt vermeyen Yıldız, hayatını kaybetti.

Yıldız için bugün Mersin Adliyesi bahçesinde cenaze töreni düzenledi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Yargıtay üyesi Mustafa Ercan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıklıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, savcılar, hakimler ve Yıldız'ın yakınları katıldı. Evli ve 1 çocuk babası olan Yıldız için Akdeniz ilçe Müftüsü İbrahim Yavuz tarafından dua okundu.

Yapılan törenin ardından Yıldız, toprağa verilmek üzere Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Elvanlı Mahallesi'ne götürüldü. - MERSİN

Kalbine yenilen savcı son yolculuğuna uğurlandı

Kalbine yenilen savcı son yolculuğuna uğurlandı

Kalbine yenilen savcı son yolculuğuna uğurlandı

Kalbine yenilen savcı son yolculuğuna uğurlandı

Kalbine yenilen savcı son yolculuğuna uğurlandı

Kalbine yenilen savcı son yolculuğuna uğurlandı

Kalbine yenilen savcı son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Cumhuriyet Savcısı, Kalp Krizi, Cumhuriyet, Mersin, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title