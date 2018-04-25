Kalbine Yenik Düşen Uzman Çavuşun Cenazesi Gaziantep'e Getirildi

Kalbine Yenik Düşen Uzman Çavuşun Cenazesi Gaziantep'e Getirildi

Suriye’nin Halep kentine bağlı Mera kasabasında görev yapan ve kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş İdris Özer’in cenazesi Gaziantep’e getirildi.

Kalbine Yenik Düşen Uzman Çavuşun Cenazesi Gaziantep'e Getirildi

Suriye'nin Halep kentine bağlı Mera kasabasında görev yapan ve kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş İdris Özer'in cenazesi Gaziantep'e getirildi.

Dün akşam saatlerinde aniden fenalaşan Uzman Çavuş İdris Özer (46), Mare kasabasındaki hastanede yapılan ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenerek, Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Özer'in naaşı, yapılacak otopsinin ardından memleketi Osmaniye'ye gönderilecek.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Özer'in Kahramanmaraş Topçu Birliğinde görev yaptığı ve Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevlendirildiği öğrenildi.

Uzman Çavuş'un memleketi Osmaniye'ye bağlı Ayar köyünde defnedileceği bildirildi. - GAZİANTEP

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