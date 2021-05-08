Kalbine yenik düşen müftü son yolculuğuna uğurlandı
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Kalbine yenik düşen müftü son yolculuğuna uğurlandı

Kalbine yenik düşen müftü son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Mersin'in Bozyazı ilçe Müftüsü Murat Karayiğit, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Mersin'in Bozyazı ilçe Müftüsü Murat Karayiğit, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Müftü Murat Karayiğit (41), Kurtuluş Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.

Müftü Karayiğit'in cenaze namazını Mersin İl Müftüsü Dr.Şaban Kondi kıldırırken, cenaze namazına Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Hamza Okur, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Salihli Müftüsü Adem Karakelebek, çevre ilçe müftüleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Kalbine yenik düşen müftü son yolculuğuna uğurlandı
Kalbine yenik düşen müftü son yolculuğuna uğurlandı
Kalbine yenik düşen müftü son yolculuğuna uğurlandı
Kalbine yenik düşen müftü son yolculuğuna uğurlandı
Kalbine yenik düşen müftü son yolculuğuna uğurlandı
Kalbine yenik düşen müftü son yolculuğuna uğurlandı
Kalbine yenik düşen müftü son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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