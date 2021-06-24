Kalbine yenik düşen kadın mühendis son yolculuğuna uğurlandı

Samsun 19 Mayıs ilçesinde kalbine yenik düşen 40 yaşındaki kadın mühendis, son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun 19 Mayıs ilçesinde kalbine yenik düşen 40 yaşındaki kadın mühendis, son yolculuğuna uğurlandı.

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Demet Aynan (40), dün gece geç saatlerde evinde rahatsızlanarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 1 kız çocuğu annesi mühendisin cenazesi bugün Alaçam ilçesinde evinin önünde alınan helalliğin ardından şehir mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Cenazeye Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürü Galip Baykal, Canik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gül, 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ile sevenleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı