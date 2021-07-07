Kalbine yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kalbine yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Kalbine yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzm. Dr. Mehmet Ragıp Ekmen (32), memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzm. Dr. Mehmet Ragıp Ekmen (32), memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Mardin Devlet Hastanesi'nde yaklaşık iki yıldır görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Doktor Mehmet Ragıp Ekmen, dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ekmen'in naaşı bugün memleketi Elazığ'a getirildi. Ekmen için İzzetpaşa Camii'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Ekmen'in naaşı Asri Mezarlığı'na defnedildi. - ELAZIĞ

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Kalbine yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Kalbine yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ahmet Kaya Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Müslüm Gürses
Spor Diego Arda Turan Fatih Terim Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kalbine yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 14:53:15. #1.15#

title