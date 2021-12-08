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Kalbine yenik düşen astsubay, toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Güncel

Kalbine yenik düşen astsubay, toprağa verildi Afyonkarahisar'da geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ayhan Kuzucu'nun cenazesi memleketi Kırıkkale'de toprağa veridi.

Kalbine yenik düşen astsubay, toprağa verildi

KIRIKKALE - Afyonkarahisar'da geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ayhan Kuzucu'nun cenazesi memleketi Kırıkkale'de toprağa veridi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ayhan Kuzucu (52), dün spor salonunda aniden rahatsızlandı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Kuzucu, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kuzucu'nun cenazesi, memleketi Kırıkkale'ye gönderildi. Türk bayrağına sarılı tabutunu gören çocukları Ayberk ve Ali, kardeşleri Adnan, Adem, Aydın Kuzucu ile diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. 2 çocuk babası Ayhan Kuzucu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali Yardımcısı Ahmet Said Kurnaz, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve vatandaşlar katıldı.

Kalbine yenik düşen astsubay, toprağa verildi

Kalbine yenik düşen astsubay, toprağa verildi

Kalbine yenik düşen astsubay, toprağa verildi

Kalbine yenik düşen astsubay, toprağa verildi

Kalbine yenik düşen astsubay, toprağa verildi

Kalbine yenik düşen astsubay, toprağa verildi

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İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri

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