Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi öldürmüş (3)
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Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi öldürmüş (3)

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDIBursa'da ağzı koli bandıyla bantlanan, elleri kelepçelenip kamyonete bağlanarak işkence yapıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Furkan Kahraman cinayetinin şüphelileri Muhammet D., eşi Ezgi D. ve arkadaşı Ömer Y.

11.01.2020 00:21 | Son Güncelleme: 11.01.2020 00:21
Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi öldürmüş (3)

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

'da ağzı koli bandıyla bantlanan, elleri kelepçelenip kamyonete bağlanarak işkence yapıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Furkan Kahraman cinayetinin şüphelileri Muhammet D., eşi Ezgi D. ve arkadaşı Ömer Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Fatma Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet İNAN/BURSA,


Kaynak: DHA
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