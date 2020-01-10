Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi öldürmüş (2)
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'da ağzı koli bandıyla bantlanan, elleri kelepçelenip kamyonete bağlanarak işkence yapıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Furkan Kahraman cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Muhammet D., eşi Ezgi D., arkadaşı Ömer Y.
10.01.2020 15:25 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:25
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'da ağzı koli bandıyla bantlanan, elleri kelepçelenip kamyonete bağlanarak işkence yapıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Furkan Kahraman cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Muhammet D., eşi Ezgi D., arkadaşı Ömer Y. ve arkadaşının kardeşi Fatma Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA