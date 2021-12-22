Kalbinde delikle prematüre dünyaya gelen Mira bebek, hayata tutundu

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da doğumundan önce yüzde 99 down sendromu olma riski taşıdığı söylenen, prematüre olarak kalbinde delikle dünyaya gelen 5 aylık Mira bebek, 2 ay önce yapılan ameliyatla yaşama sarıldı. Bebeğinden hiç vazgeçmeyen anne Feride Öncel (31), "Down sendromu olsaydı da hiçbir şekilde aldırmazdım. Kıyamazdık. Demek ki yaşayacağı varmış" dedi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan Feride ve Şahin Öncel (31) çifti, ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayarken bebeklerinin sağlık sorunları yaşadığını öğrendi. Zorlu hamilelik süreci yaşadığını anlatan Feride Öncel, Mira bebeğe hamile olduğu iki haftalıkken öğrendiğini, 5 haftalıkken kalp atışlarının anlaşılmadığını, doktorların bebeğin kalp atışını duymaması üzerine hamileliğini sonlandırabileceklerini söylediklerini aktardı. Hamileliğinin 6'ncı haftasında bebeğinin kalp atışlarının çok az da olsa duyulduğunu belirten Feride Öncel, 12'nci haftada 3'lü tarama testi yapıldığını ve bebeklerinin yüzde 99 oranında down sendromu riski taşıdığını öğrendiklerini anlattı. Başka hastanelere de başvurduklarını aktaran Feride Öncel, doktorun ultrasonda incelemesi üzerine bebeğin down sendromlu olmadığını söylediğini, istekleri üzerine yeniden test yapabileceğini anlattığını kaydetti.

Her 1000 doğumdan yaklaşık 6-7'sinin doğumsal kalp hastalığıyla dünyaya geldiğini açıklayan Opr. Dr. Çağrı Kayıpmaz, bu hastalıklardan yaklaşık 10'da 1'inin ameliyat ihtiyacı doğduğunu vurguladı. Yaklaşık 150 çeşit doğumsal kalp hastalığı olduğunu belirten Op. Dr. Kayıpmaz, "Bazıları doğumdan hemen sonra kalp ameliyatına ihtiyaç duyarken, bazıları 6 ay civarında, bazıları 3 ay civarında, bazıları ise 1-2 yaşına kadar bekleyebiliyor. Hatta bazıları iyi huylu ise ilkokul çağına kadar bekleyebiliyor. O yüzden 'Hastalık yok, hasta vardır' diyoruz. Her hastalık birbirinden farklıdır. Bu nedenle hastalığa göre müdahale edilmesi gerekiyor. Eğer doğumdan hemen sonra acil ameliyat olması gereken bir bebekte doğumsal kalp rahatsızlığı varsa, onu beklettiğimiz 1 gün bile çok geçtir. Mutlaka herkese doğumdan sonra çocuk kardiyoloji kontrolünü ve özellikle kalbinde üfürüm olan çocukların yakın takibe alınıp incelenmesini öneriyoruz"