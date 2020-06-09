Kalbinde delik olan 18 yaşındaki Berivan koronayı yendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kalbinde delik olan 18 yaşındaki Berivan koronayı yendi

Kalbinde delik olan 18 yaşındaki Berivan koronayı yendi Karabük'te, kalbinde delik olan ve korona virüse (Covid-19) yakalanan Berivan Şanlı, sağlığına kavuştu.

09.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:37

Kalbinde delik olan 18 yaşındaki Berivan koronayı yendi

KARABÜK - Karabük'te, kalbinde delik olan ve korona virüse (Covid-19) yakalanan Berivan Şanlı, sağlığına kavuştu.

Karabük Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Ferhat Şanlı (39), yaklaşık 1,5 ay önce yüksek ateş, mide bulantısı, baş ağrısı ve halsizlik şikayetiyle ailesiyle birlikte Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Korona virüs belirtilerini göstermesi üzerine Ferhat Şanlı ile birlikte eşi ve iki çocuğuna da korona testi yapıldı. Baba Şanlı ve 18 yaşındaki kızı Berivan Şanlı'nın testleri pozitif çıkarken, eşi ve diğer çocuğunun testleri ise negatif çıktı. Baba Şanlı ve kızı hastaneye yatırılarak tedavi altına alınırken, kalbinde delik olan Berivan babasından ayrı bir odaya alındı.

12 Nisan'da hastanede tedavi altına alınan baba ve kızı, 27 Nisan'da hastaneden taburcu edildi.

Berivan Şanlı, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, korona virüse yakalandığını öğrenince çok korktuğunu ve ağladığını söyledi.

Zor zamanlar geçirdiğini ifade eden Şanlı, "Psikolojim çok bozuldu. Ama şükürler olsun atlattım. Dünya üzerinde etkili olduğu için psikolojik olarak etkilenmiştim. İnsanların sana bakışı, dışarı da çıkmıyorsun, zor geçti. Kronik rahatsızlığım, kalbimde ritim bozukluğu ve delik var" dedi.

Plazma başvurusu yaptığını ancak rahatsızlığı nedeniyle kabul edilmediğini aktaran Şanlı, "Psikolojinizi yüksek tutun' dediler. Bu hastalık psikolojiye daya bir şey olduğu için 'kendinizi üzmeyin, normal bir şeymiş gibi gripmiş gibi düşünün' dediler. Kendimden korkmadım, Allah'tan gelen bir şey. Bunu kimsenin üzerine atarak suçlayamayız. Arkadaşlarım arayıp sordular, yüz yüze görüşemedik" diye konuştu.

Kendisi gibi hasta olup koronaya yakalanan insanlara da morallerini yüksek tutmalarını söyleyen Şanlı, şunları kaydetti:

"Allah'tan gelen bir şey olduğu için kendilerini kasmasınlar, rahat olsunlar. Allah insanları bir şeyle sınadığı için buna şükretmeleri gerekiyor. Hastalığı psikolojik olarak atlatamadım. Ama şükürler olsun."

Baba Ferhat Şanlı da yüksek ateş, mide bulantısı, baş ağrısı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gittiğini, yapılan teste pozitif çıktıklarını belirtti.

27 Nisan'da hastaneden taburu olduklarını, diğer süreci evde geçirdiklerini vurgulayan Şanlı, işsiz olduğunu ve iş bulamadığını kaydetti.

Şanlı, plazma bağışında bulunduğunu, iki hakkının daha olduğunu yine bağışta bulunacağını sözlerine ekledi.

Kalbinde delik olan 18 yaşındaki Berivan koronayı yendi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Haber
Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Haber
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı Haber
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını...
Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı
Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
Dini nikahlı eşini öldüren koca: Başkasıyla resmi nikahlı evli olduğunu öğrendim
Dini nikahlı eşini öldüren koca: Başkasıyla resmi nikahlı evli olduğunu öğrendim
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti
Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken 'Enis Berberoğlu' göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken "Enis Berberoğlu" göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
1 milyon TL ödülle aranan turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
1 milyon TL ödülle aranan turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildi
Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildi
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
'Yarın olsun bunun hesabını sorarım' diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu
"Yarın olsun bunun hesabını sorarım" diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu
Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor
Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit...
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Şahin Şerifoğulları
Magazin Ebru Polat Seda Sayan İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Silah Beşiktaş Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Kalbinde delik olan 18 yaşındaki Berivan koronayı yendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 16:27:00. #1.14#
title