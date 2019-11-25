Kalbin 6 düşmanı

25.11.2019 10:14 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:33

SEDANTER YAŞAM

Hareketsiz yaşam, her türlü hastalığa sebep olabiliyor. Bu sebeple hareketsizlikten mümkün olduğunca kaçınmaya özen göstermeliyiz. Örneğin; yakın mesafeler için araba kullanmamalı, asansör yerine merdivenleri tercih etmeli, her gün düzenli yürüyüş ve egzersiz yapmalıyız. Önemli olan sporu yaşımıza ve bünyemize göre yaparak vücuda aşırı yüklenmemektir.

KOLESTEROL VE TANSİYON YÜKSEKLİĞİ

Kan yağlarının yani kolesterolün yüksek olması kalp-damar hastalıklarına ve kalp krizine davetiye çıkarıyor. Kolesterol sorunu olan kişiler yağ oranı yönünden düşük besinler tüketmeye özen göstermelidir. Kolesterolün damar duvarında birikmesiyle zaman içerisinde ortaya çıkacak olumsuz etkiler içinse tıbbi destek almak oldukça önemli. Kalp damar hastalıklarının bir diğer risk faktörü ise hipertansiyondur. Özellikle yüksek tansiyon hastası olan kişiler düzenli olarak tansiyon değerlerini takip altında tutmalı, beslenme listelerine uygun davranmayı ihmal etmemelidir.

ŞEKER HASTALIĞI

Çağımızın önemli sağlık sorunlarından diyabet, kontrol altına alınmadığında damarlarda yıllar içinde sertleşme meydana getirmektedir. Bu hastalarda görülen damar sertliği, kalp krizi riskini de beraberinde getirir. Diyabet kaynaklı damar tıkanıklıkları ani kalp krizlerine, beraberinde ölüme kadar varan sonuçlara sebep olmaktadır. Diyabetin neden olduğu hastalıkların önüne geçmek için erken dönemde hastalığın tanısının konmuş olması avantaj sağlamaktadır.

SİGARA İÇMEK

Halk sağlığı sorunları arasında birinci sırada yer alan sigara kullanımı sebebiyle kalp krizine yakalanma yaşı gittikçe düşmektedir. Kalp krizinde kontrol edilebilen risk faktörlerinden olan sigara kullanımı kalpte düzensiz atışlara ve kalp krizi sırasında ani ölümlere sebep olabilir. Sigarayı bırakan kişilerde kalp krizi riski hızla azalarak yaklaşık 10 yıl içerisinde sigara içmeyenlerle aynı seviyeye gelebilmektedir.

FAZLA KİLO

Fazla kilo vücutta insülin direncine sebep olur. Bu durum, damarların kalınlaşmasına ve koroner arter adı verilen kalbi besleyen atar damarlarda yağ birikimi nedeniyle daralma oluşumuna zemin hazırlar. Bu yağ tabakasının damar içinde aniden çatlaması damarları tıkayarak kalp krizine neden olabilir. Fazla kilolardan kurtulmak sadece fiziksel görünüş için değil sağlık açısından da faydalı olacaktır.

STRESLİ YAŞAM

Sürekli strese maruz kalmak ve ani sinir krizleri kalbi yorar. Sürekli stres altında kalan kişiler öncelikle stresin nedenlerini düşünmeli, bunları ortadan kaldırmaya çalışmalı ve bunlardan mümkün olduğunca uzak durmalıdır. Kişi kendi iç huzurunu bozan her türlü etmenden kaçınmalı; elinden geldiğince bunu kendisine sorun etmemeli, sıkıntı oluşturan olayları önemsememelidir. Eğer kendisi baş edemeyecek duruma gelmiş ise mutlaka bir uzmandan psikolojik destek alması gerekir.

Kaynak: Bültenler